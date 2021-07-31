Когда стричься и делать маникюр в августе: лунный календарь на месяц

Луна имеет большое влияние на все аспекты нашей жизни. От лунного дня и положение Луны в знаке зодиака зависит насколько красивой и успешной будет ваша стрижка после посещения салона красоты. Уже давно замечено, что волосы, подстриженные на нарастающую Луну, растут быстрее, и наоборот. Также и с ногтями.

Календарь на основе лунного календаря поможет вам выбрать самое подходящее время для стрижки, окраски волос, а также для маникюра. Ведь в этом последнем летнем месяце будут как благоприятные, так и неблагоприятные дни для этого.

Благоприятные дни для стрижки: 1-2, 7, 12, 16, 19, 27, 29-31 августа.

Неблагоприятные дни для стрижки: 8, 23-26 августа.

Благоприятные дни для окраски волос: 9, 12, 15, 17-19, 27, 29 августа.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 5-7, 13, 27-28 августа.