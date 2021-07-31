Скачать
Суббота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Авиакатастрофа на Прикарпатье: жители Коломыи спорят, можно ли присвоить Игорю Табанюку звание "Почетный гражданин"
Авиакатастрофа на Прикарпатье: жители Коломыи спорят, можно ли присвоить Игорю Табанюку звание "Почетный гражданин"
Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру США
Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру США
Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины
Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины

Когда стричься и делать маникюр в августе: лунный календарь на месяц

Когда стричься и делать маникюр в августе: лунный календарь на месяц
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Луна имеет большое влияние на все аспекты нашей жизни. От лунного дня и положение Луны в знаке зодиака зависит насколько красивой и успешной будет ваша стрижка после посещения салона красоты. Уже давно замечено, что волосы, подстриженные на нарастающую Луну, растут быстрее, и наоборот. Также и с ногтями.

Календарь на основе лунного календаря поможет вам выбрать самое подходящее время для стрижки, окраски волос, а также для маникюра. Ведь в этом последнем летнем месяце будут как благоприятные, так и неблагоприятные дни для этого.

Благоприятные дни для стрижки: 1-2, 7, 12, 16, 19, 27, 29-31 августа.

Неблагоприятные дни для стрижки: 8, 23-26 августа.

Благоприятные дни для окраски волос: 9, 12, 15, 17-19, 27, 29 августа.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 5-7, 13, 27-28 августа.

В какие дни будут магнитные бури в августе 2021 года - опасные даты

Календарь праздников на август 2021 - важные даты летнего месяца, инфографика

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

Все по теме:

Маникюр, Стрижки, Мода 2021, календари.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта"
02 Главу Харьковской области обвинили в коррупции и государственной измене
03 В сети опубликовали видео с мотоциклистом, сбитым во время погони НАБУ за СБУ по Киеву
04 Мемы с Чаусом разлетелись по соцсетям: украинцы шутят над найденной пропажей (фото)
05 К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокаты Чауса потеряли своего клиента - правоохранители скрывают его местонахождение
Адвокаты Чауса потеряли своего клиента - правоохранители скрывают его местонахождение
&quot;Он неадекватный&quot;: Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком на его дне рождения (фото)
"Он неадекватный": Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком на его дне рождения (фото)
В США планируют раскрывать имена бизнесменов и чиновников, которым запрещен въезд в страну
В США планируют раскрывать имена бизнесменов и чиновников, которым запрещен въезд в страну
Беременная Катя Осадчая показала, как в Турции тушат пожары с помощью морской воды (видео)
Беременная Катя Осадчая показала, как в Турции тушат пожары с помощью морской воды (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь