Лучшая подборка милых снимков Рики Мартина в молодости, его мужа и очаровательных детишек.

В этой подборке вы увидите много фотографий Рики Мартина. Есть детские фото певца, фото его молодого с длинными распущенными волосами, фото там, где он со своим мужем Джваном Йосефом стоит и гордо позирует на красной ковровой дорожке и фото с бывшими бойфрендами. В январе 2018 года Рики Мартин связал себя узами брака со шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом. Разница в возрасте супругов составляет 13 лет, Рики Мартину на момент свадьбы было 46 лет, а Джвану Йосефу 33 года. В статусе жениха и жениха эти двое находились недолго, около года они проверяли свои чувства. У Рики Мартина еще до Джвана Йосефа были длительные отношения с мужчинами, прошлым его парнем был экономист Карлос Гонсалес Абелла, они вместе воспитали детишек, двоих мальчиков близнецов, рожденных Рики Мартину суррогатной матерью, но что-то в этой паре не сложилось и по обоюдному согласию спустя три года отношений они расстались. Теперь у близнецов новый второй папа.