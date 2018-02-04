Мужчина со своей девушкой в пути уже три месяца и не о чем не жалеет.

33-летний Шейн Джордан (Shane Jordan) из Лос-Анджелеса был владельцем небольшого компьютерного бизнеса и практически все время проводил на работе. Ему так это все надоело, что Шейн купил классический микроавтобус Фольксваген и два года потратил на его переоборудование. Он продал все имущество и отправился в путешествие со своей подругой Натали (Natalie Thepphomma) по США и Канаде. Пара в пути уже три месяца и не о чем не жалеет.