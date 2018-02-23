Подсказка постороннего человека кардинально изменила его жизнь!

Подсказка постороннего человека кардинально изменила его жизнь! Гвилим Пью - человек, который в очередной раз доказывает, что мужчина становится гораздо более харизматичней с бородой. И это еще не все, что вы должны о нем знать! Несколько лет назад он выглядел гораздо хуже, чем сейчас и чувствовал себя неудачником. Сидячий образ жизни, 127 килограммов и скучная работа, которая отнимала 9-10 часов ежедневно. Все изменилось, когда знакомый барбер посоветовал Гвилиму запустить бороду, чтобы изменить имидж. Парень послушал совет и не прогадал. После нового бьюти-имиджа он взялся за свое здоровье, сбросил 40 килограммов, бросил работу и стал моделью. Фото этого красавчика доказывают, что если захотеть, можно стать кем угодно. Даже лицом нового бренда Дэвида Бекхэма!