Сингапурский фотограф Чуандо Тан шокировал всех своим возрастом.

Сингапурский фотограф Чуандо Тан (Chuando Tan) шокировал пользователей сети своим внешним видом и возрастом. С внешностью этого мужчины, конечно же, все в порядке, но вот его возраст действительно удивляет, в это сложно поверить, но ему… 50 лет. Чуандо является совладельцем фотостудии, хотя ранее, в 80 — 90-е годы, он работал моделью и был широкого известен у себя на родине. Прежде чем заняться фотографией Тан также пробовал себя в качестве певца, однако его карьера оказалась слишком короткой. Не так давно статью о нем написал один китайский сайт, после чего на мужчину обратили внимание СМИ всего мира. Тан много тренируется, следит за своим питанием, ест много куриного мяса, и избегает слишком раннего или слишком позднего приема ванны.