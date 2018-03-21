Фотографии Сильвена - необычного учителя младших классов, который любит украшать себя татуировками.

Фотографии Сильвена - необычного учителя младших классов, который любит украшать себя татуировками. Как, по-вашему, выглядит учитель начальных классов? Скорее всего, это женщина средних лет в очках, в костюме с юбкой ниже колен и обязательно с суровым взглядом. Молодой парень, забитый татуировками, на роль преподавателя в нашем представлении точно не подходит. Тем не менее француз по имени Сильвен, у которого каждый сантиметр тела украшен татуировками, действительно работает в парижской школе учителем начальных классов.