Осознать, чего именно ты хочешь от жизни и от самого себя, бывает не так просто, а уж в случае с Жолин Доусон, кажется, что переменам в мнении и вовсе не будет конца.

Осознать, чего именно ты хочешь от жизни и от самого себя, бывает не так просто, а уж в случае с Жолин Доусон, кажется, что переменам в мнении и вовсе не будет конца. Этой девушке всего 21 год, но за это время с ней случилось столько всего, чем не каждый более взрослый человек может "похвастаться". Жолин родилась мальчиком, затем сказала родителям, что является геем, затем - что чувствует себя женщиной, и потратила на операции по смене пола очень крупную сумму. И вот, внезапно, Жолин снова изменила мнение и решила, что "женщины все же привлекательнее."