Потрясающая подборка фотографий мужчин, которые взяли отпуск по уходу за детьми и рады этому.

Потрясающая подборка фотографий мужчин, которые взяли отпуск по уходу за детьми и рады этому. Трудно переоценить крепкую связь между матерью и ребенком, однако отдельной темы заслуживают отношения отцов и детей. Оказывается, в Швеции из 480 дней отпуска по уходу за малышом 60 дней должен обязательно взять на себя отец, иначе эти дни не будут оплачены. Но некоторые папочки умудряются отсидеть с собственным чадом чуть ли не половину отпуска. Когда шведский фотограф Йохан Бауман впервые стал отцом, он задумался о том, что в его стране невероятно благоприятные условия для гармоничного воспитания детей. Здесь оба родителя в равной мере переживают горести и радости вместе со своими детишками.