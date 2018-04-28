У каждого из нас собственное представление о совершенном теле.

У каждого из нас собственное представление о совершенном теле. Оно зависит от модных трендов, изменений в культуре и даже от доступности пищи. Художник Николай Ламм (Nickolay Lamm) решил систематизировать знания о том, как с течением времени менялся идеал внешности мужчины. Для этого он собрал фотографии тех американцев, которые считались «совершенными людьми» в каждом десятилетии, начиная с 1870 года. А после этого создал их скульптурные 3D-модели. К примеру, в конце XIX века в США идеальным считалось так называемое «папочкино тело» (Dad-bod). Наличие большой талии и пухлых щек было признаком богатства и социального благополучия. Взгляните на то, как резко изменялись взгляды на идеальное мужское тело за последние 150 лет.