Большинство парней и мужчин тоже любят моду и стильно одеваться.
Говорят мужчин возраст только красит. Может быть еще и чувство вкуса обостряется? Да настолько, что начинает зашкаливать и догонять самых модных модельеров!
Говорят мужчин возраст только красит. Может быть еще и чувство вкуса обостряется? Да настолько, что начинает зашкаливать и догонять самых модных модельеров!
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