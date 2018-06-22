Этот инстаграм-аккаунт о крутых отцах из прошлого доказывает, что они те ещё перцы/

Все мы любимы время от времени пересматривать старые семейные альбомы, где мы ещё маленькие, а мама с папой молодые и конечно глядя на эти снимки мы не можем не заметить, как был крут наш папа. Весь такой брутальный с усами и в очках. Ну, или без этих атрибутов. Всё равно он нам казался суперменом. Парень, который того же мнения о своём отце создал инстаграм-аккаунт под названием Old School Dads, где люди охотно делятся фотографиями своих крутых отцов. Если у вас есть подобные снимки, не стесняйтесь, делитесь ими в комментариях!