Эти мужчины не только умеют менять подгузник, но и воспитывать детей в декретном отпуске.

Эти мужчины не только умеют менять подгузник, но и воспитывать детей в декретном отпуске. Папа, который остается наедине с младенцем, — это самая щедрая тема для шуток и юмористических рассказов. На самом деле все эти несуразные истории о неуклюжих отцах, которые «варят детей» и «купают борщ», давно в прошлом. Сейчас некоторые ловкие папашки справляются с грудничками в сто раз лучше, чем мамы, которые с головой погружаются в карьеру и в мечты о самореализации. Шведский фотограф Йохан Бавман встретился лицом к лицу с отцами, которых совершенно не пугает перспектива остаться один на один с новорожденным ребенком. Отпуск по уходу за ребенком в Швеции — это настоящее счастье для родителей. Государство отправляет шведов смотреть за своими чадами на целых 480 дней. Разумеется, при этом им выплачивается ежемесячное пособие. Согласно законодательству, каждый родитель должен провести с ребенком минимум 60 дней, остальное время мамы и папы делят между собой самостоятельно. Сейчас минимальную родительскую «смену» хотят увеличить еще на 30 дней. На этом снимке Йохан Экенгард.