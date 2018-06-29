Десять лет назад Сэм Руэн стал победителем третьего сезона телешоу "Величайший неудачник", которое идет по австралийскому телевидению.

Десять лет назад Сэм Руэн стал победителем третьего сезона телешоу "Величайший неудачник", которое идет по австралийскому телевидению, и посвящено людям с очень большим весом. На самом деле название реалити-шоу - это, своего рода, игра слов: "The Biggest Looser" можно воспринимать и как значение "неудачник", и как "сбросивший больше всех". На протяжении всего сезона толстяки должны сбрасывать лишние килограммы, а тому, кто похудеет больше всех, достанется денежное вознаграждение. 19-летнему Сэму тогда удалось достичь сумасшедших результатов: когда он пришел на шоу, его вес достигал больше полутора центнеров, а в финале он весил 71 килограмм! Сейчас Руэну уже 29 лет, он - пожарный, ведущий ЗОЖ, а недавно он решил опубликовать пост о том, что произошло с ним за это десятилетие. "У меня не было никакой уверенности, что этот пост когда-то напишется. Десять лет - это не шуточки! За эти годы было много чего и хорошего, и плохого. В жизни случались прекрасные и ужасные события, но я скажу одно - вокруг меня полно потрясающих людей, которых я хочу поблагодарить за то, что они рядом".