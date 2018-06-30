Йоахим Клекнер – пенсионер, владеющий всего 50 вещами и проповедующий идею об отказе от всего лишнего.

Йоахим Клекнер – пенсионер, владеющий всего 50 вещами и проповедующий идею об отказе от всего лишнего. Он живет в Берлине и выступает с лекциями об ограниченном потреблении и минимализме. Впервые мысли об оптимизации жизни возникли у Клекнера более 30 лет назад. Тогда, в начале мая 1986 года, он увидел на улицах родного города Касселя хлопья снега. Это был не запоздалый снегопад, а следствие Чернобыльской катастрофы. Тогда Йоахим задумался об энергосбережении и защите окружающей среды. Он выучился на энергетического консультанта, начал работать по новой специальности и одновременно заниматься оптимизацией своей жизни.