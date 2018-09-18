Мужская мода уже давно наравне с женской.

Мужская мода уже давно наравне с женской. Огромное количество трендов на мужскую прическу и стиль порой запутают даже самого стильного короля Инстаграма. Поэтому давай разберемся в основных трендах на мужские стрижки. Если твой мужчина считает, что у мужской стрижки может быть только два варианта: лысый и полулысый, то стоит ему показать этот текст. В современной хейр-индустрии существует огромное количество вариаций стильных мужских стрижек, среди которых он обязательно найдет то, что ему по душе. Как мы уже говорили, выбор модных мужских стрижек довольно обширный. Выбор зависит от образа жизни, индивидуального стиля и вкуса молодого человека.