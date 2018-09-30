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Фотограф запечатлел мужчин до и после того, как они стали отцами (Фото)

Смотрите фото (7)
Мужчина до и после того, как стал отцом
21:26 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса: Фотограф Том Олдхэм (Tom Oldham) захотел запечатлеть тот самый момент, когда мужчины становились отцами и создал свой проект под названием "Стать отцом". Не сомневайтесь, это очень трогательно.

Для каждого человека живущего на Земле очень важным этапом в жизни становится родительство. Можно даже разделить свою жизнь на "до и после", ведь с появлением ребёнка всё переворачивается с ног на голову. Даже те, кто считали себя тусовщиками и гуляками с появлением малыша становятся спокойными и домашними, ведь родительство обязывает.

Гектор Адебамбо, 32 года

"Для меня, стать папой абсолютно естественно. Я разговаривал с сыном все девять месяцев, и он наконец появился"

Энди Уэст, 36 лет

"Я понимал, что появление ребёнка окажет на меня сильный эффект, так как я всю жизнь буду отвечать за другого человека"

Тон Лам, 34 года

"Когда только родился мой сын, мой взгляд на жизнь сразу изменился. Становиться ответственным за другого человека — это самый богатый опыт. надеюсь получившиеся портреты расскажут о величине этого чувства"

Педро Диего Фернандес, 34 года

"Процесс рождения был намного более пугающим, чем я ожидал, но я чувствовал себя потрясающе, как только взял на руки своего сына и увидел, как он открыл глаза. Я просто хочу быть лучшим мужчиной для моей жены и ребенка"

Федерико Грилло, 34 года

"После рождения моего ребёнка, когда адреналин пошёл на спад, я почувствовал, что время стало идти медленнее. Я держал сына, и чувствовал себя очень спокойно. Я знаю, что рождение ребёнка подтолкнёт меня стать лучше для моей семьи"

Том Чэппелл, 35 лет

"Я думаю, после рождения ребёнка, мои приоритеты значительно изменятся. Раньше мы с женой думали только о себе, но теперь мы будем думать о нашей дочери и это правильно"

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Новости шоу бизнеса, Tom Oldham, До и после, Мужчины, Отцовство, Том Олдхэм, Фото, Фотограф.
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