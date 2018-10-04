Кевин родился в 1974 г. в Йоханнесбурге (ЮАР), но имеет английское происхождение.

Специалист по поведенческим особенностям диких животных Кевин Ричардсон прославился тем, что научился общаться с хищными зверями как с домашними: обнимает и тискает львов, гиен, гепардов, леопардов и при этом хищники воспринимают его как лучшего друга. За свою способность находить контакт с животными Кевин получил прозвище "повелитель зверей", или "заклинатель зверей". Кевин родился в 1974 г. в Йоханнесбурге (ЮАР), но имеет английское происхождение. С раннего детства он ухаживал за множеством животных. Когда Кевину было три года, он принес домой жабу, которая стала его первым домашним питомцем. Не закончив обучение на зоолога и какое-то время поработав физиологом после прохождения курсов, Кевин стал ощущать, что его призвание - работать с животными в непосредственном контакте. Он устроился смотрителем в Львином парке в Йоханнесбурге, где появился шанс поработать с двумя 7-месячными львами -Тау и Наполеоном. Его многие предупреждали, что не стоит пытаться приручить уже достаточно взрослых львов, но Кевин решил попробовать. В итоге он так подружился со своими львами, что смог свободно играть, купаться и даже спать с ними.