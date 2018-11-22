Филипп Дюма - дедушка, который покоряет женские сердца (Фото) Пожилой житель Франции Филипп Дюма в 60 лет стал моделью. Его фотографии в интернете понравились пользователям и помогли ему продвинуться в карьере. Пенсионер опубликовал несколько снимков на форуме развлекательного портала Reddit, и попросил людей дать оценку, подходит ли он для работы в модной индустрии.