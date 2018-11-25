Красавцы, которым очень идет борода: до и после (Фото)

Растительность на лице может сильно преобразить мужчину, исправляя какие-то особенности, пряча недостатки или подчёркивая достоинства. Эти мужчины нашли свой стиль, преобразивший их внешность.