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Знаменитые мужчины, которые делали пластические операции (Фото)
Эти голливудские звезды желают выглядеть отлично и никогда не стареть. Подтяжки и импланты, липосакция и коррекция носа - этот список звучит как перечисление барьеров на входе в Голливуд. И в наши дни это касается не только женщин: мужчины-знаменитости "ложатся под нож" не реже, а то и чаще!
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