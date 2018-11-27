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Вторник, 27.11.2018
Знаменитые мужчины, которые делали пластические операции (Фото)
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Знаменитые мужчины, которые делали пластические операции (Фото)

Эти голливудские звезды желают выглядеть отлично и никогда не стареть. Подтяжки и импланты, липосакция и коррекция носа - этот список звучит как перечисление барьеров на входе в Голливуд. И в наши дни это касается не только женщин: мужчины-знаменитости "ложатся под нож" не реже, а то и чаще!
fishki.net
Фото: fishki.net
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Голливуд, Мужчины, Знаменитости, Звезды, Пластическая операция, Пластика, Известные мужчины.
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