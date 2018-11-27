Знаменитые мужчины, которые делали пластические операции (Фото) Эти голливудские звезды желают выглядеть отлично и никогда не стареть. Подтяжки и импланты, липосакция и коррекция носа - этот список звучит как перечисление барьеров на входе в Голливуд. И в наши дни это касается не только женщин: мужчины-знаменитости "ложатся под нож" не реже, а то и чаще!