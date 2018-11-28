Как выглядели бы умершие звезды поп-музыки в старости (Фото)

Многие из самых ярких и талантливых людей своего поколения уже не вернутся в этот мир. Вы, наверное, слышали о клубе 27, трагическом списке знаменитых людей, которые скончались в этом возрасте, часто из-за образа жизни, которому они следовали. Такие яркие знаменитости, к сожалению, следуют аналогичной схеме, они очень сияют и гаснут слишком рано. Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Курт Кобейн — громкие примеры этого, и, к сожалению, их гораздо больше. Но что, если они все еще с нами? Как выглядели бы эти иконы, вечно сохранившиеся в молодости? Sachs Media Group сотрудничала с компанией по восстановлению фотографий Phojoe, чтобы создать галерею этих ушедших легенд, изящно состаренных, в знак того, что могло бы быть, если бы они остались живы.