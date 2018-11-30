Японский парикмахер показал, как прическа может изменить внешность мужчины (Фото) Многие парни, наверное, хотели бы попасть к этому талантливому мужскому парикмахеру: всего лишь с помощью ножниц, триммера и своего мастерства он преображает своих клиентов, превращая их из застенчивых и нелепо выглядящих парней в стильных и уверенных в себе людей! Сёу Оцуки (Shou Otsuki) из парикмахерского салона L. Dorado (Токио, Япония) сделал себе имя благодаря невероятным коротким видео, сделанным до и после того, как клиенты сели в его кресло, которые он публикует в своём аккаунте @ld_shou в Instagram. В начале каждого видеоролика мы, как правило, видим застенчивого, стесняющегося, неприметного парня... который во второй части превращается в совершенно нового человека! Взгляните на эти впечатляющие сравнительные фотографии (а лучше загляните к нему в Instagram), чтобы увидеть парней до и после того, как Сёу Оцуки преобразил их, примерив к ним новый образ и, тем самым, придав уверенности в себе!