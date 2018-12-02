Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Этот 98-летний индийский дедушка одевается лучше, чем современные модники (Фото)
1 / 13

Этот 98-летний индийский дедушка одевается лучше, чем современные модники (Фото)

Индийский фотограф Аман Кумар устраивает своему 98-летнему очень крутые фотосессии. Ради них почтенный мужчина даже не против переодеться в одежду милениалив - футболку Adidas, очки в модной оправе и шляпу. Индийский дедушка искренне показывает свою детскую сторону, позирует для фото и выглядит очень молодо в прикидах, которые ему придумывает внук. Вот такой счастливой и беззаботной и должна быть пенсия.
lux.fm
Фото: lux.fm
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фотосессия, Хипстеры, Фотограф, Наряды, Дедушка, Аман Кумар.
19:29 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь