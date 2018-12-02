Этот 98-летний индийский дедушка одевается лучше, чем современные модники (Фото)

Индийский фотограф Аман Кумар устраивает своему 98-летнему очень крутые фотосессии. Ради них почтенный мужчина даже не против переодеться в одежду милениалив - футболку Adidas, очки в модной оправе и шляпу. Индийский дедушка искренне показывает свою детскую сторону, позирует для фото и выглядит очень молодо в прикидах, которые ему придумывает внук. Вот такой счастливой и беззаботной и должна быть пенсия.