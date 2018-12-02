Успешные мужчины, которые когда-то были неудачливы

Новости шоу бизнеса: Часто после провалов у нас опускаются руки, но эти люди не сделали этого и стали очень успешными в жизни.

Часто после провалов у нас опускаются руки. В таких ситуациях создается впечатление, что главный неудачник планеты — это вы. Однако в истории полно примеров личностей, которые на собственном примере доказали, что опускать руки при неудачах ни в коем случае нельзя.

Уинстон Черчилль

Неудачи преследовали Уинстона Черчилля практически всю его жизнь. Сперва его не захотели переводить из 6 класса в 7. На протяжении своей карьеры Уинстону не удавалось занять ни один политический пост, который он всячески старался занять. Однако удача улыбнулась Черчиллю в возрасте 62 лет, когда он достиг поста премьер-министра Великобритании.

Томас Эдисон

Многие учителя Эдисона говорили, что он слишком глуп, для того, чтобы хоть чему-то научиться. Однако терпение и труд помогли Томасу Эдисону создать электрическую лампочку, которая стала настоящим прорывом в науке. Стоит отметить, что при создании рабочего варианта лампочки, Эдисону пришлось создать около 1000 нерабочих вариантов.

Чарли Чаплин

В начале своей карьеры Чарли Чаплин чуть было не был выгнан менеджерами за слишком «мутную» актерскую игру. По словам этих менеджеров, игра Чарли Чаплина была слишком тяжела для понимания людьми. Однако его все же взяли и Чаплин стал кинозвездой мирового масштаба.

Стивен Спилберг

После окончания школы, Стивен Спилберг пытался поступить в Университет Южной Калифорнии. Однако его не приняли. После первой неудачи Стивен попробовал поступить еще раз и снова потерпел неудачу. После третьей неудачи Стивен Спилберг решил получить образование в любом другом месте, но вскоре бросил учебу и стал режиссером.

Альберт Эйнштейн

Всеми известный Альберт Эйнштейн начал разговаривать лишь в 4 года. Когда ему было 7 лет, он научился писать. Учителя тогда называли его умственно отсталым и прочими нелестными эпитетами. Однако в результате Альберт смог достичь небывалых высот и получить Нобелевскую премию по физике.

Исаак Ньютон

В свое время Исаак Ньютон был управляющим на семейной ферме. Однако за короткий промежуток времени ферма полностью развалилась и Исаака отправили учиться в Кембриджский университет. В результате Сэр Исаак Ньютон стал выдающимся физиком.

Винсент Ван Гог

За свою достаточно долгую жизнь Винсент Ван Гог смог продать всего одну картину, причем своему другу. Порой Винсенту приходилось мучиться от голода по несколько дней, лишь бы писать новые картины. В результате ему удалось создать более 800 шедевров и прославиться на весь мир.

Генри Форд

Прежде, чем создать свою знаменитую компанию по производству автомобилей, Генри Форд создавал еще 3 автомобильные компании. Первая обанкротилась, вторую Генри пришлось бросить из-за разногласий со своими партнерами, а третья попросту имела очень низкие продажи.

Стивен Кинг

Свою первую книгу Стивен выбросил в мусорный бак. Это была книга «Кэрри». Жена Стивена Кинга увидела эту книгу в мусорке и решила сохранить ее. Помимо этого, первые рукописи Стивена Кинга попросту не принимали редакторы. Упорство и работа над собой привели к тому, что Стивен Кинг стал знаменитым на весь мир «королем ужасов».

Харланд Дэвид Сандерс

Известный символ сети KFC на начальных этапах своей карьеры решил продавать цыплят в рестораны поблизости. Около 1000 ресторанов отказались от цыплят Сандерса. В результате один ресторан решил попробовать работать с Харландом Сандерсом, что привело к популярности на весь мир.