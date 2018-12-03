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Мужские поступки, которые раздражают абсолютно всех женщин

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Мужские поступки, которые раздражают абсолютно всех женщин
18:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эти мужские привычки не только вызывают недоумение у дам, но и бесят их.

Мужчины и женщины...Мы разные, словно, полюса. Наши привычки, психология, приоритеты и стиль жизни одновременно схожи и совершенно противоположны. Не известно, рождаются ли мужчины и женщины разными, или же их таковыми делает общество? Но ясно одно: относительно некоторых вещей нам никогда не прийти к консенсусу. 

Сегодня мы хотим рассмотреть мужские привычки, которые заставляют женщин чаще дышать и нервно постукивать пальцами по столу, пытаясь отгадать, делает он это нарочно, или же это выше его! В этой статье вы точно узнаете себя.

Он никогда не может аккуратно открыть коробку или же кулек: только разорвать, только хардкор!

Кто знает,  это инстинкт "самца", или же обычная лень...но факт остается фактом: мужчине легче разорвать все в клочья, чем потерпеть пару минут и красиво открыть упаковку. 

Бросает грязные вещи на пол (ну, а если вам повезло, то кладет НА корзину с грязным бельем)

Наверно, открыть корзину и положить одежду в нее - неразрешимая задача для сильного пола...

Никогда не вытрет бутылку, с которой капает 

Нет, ну хотя бы облизал уже! А, может,это для того, чтобы легче было определять, что внутри? Хмм...

Да воцарит хаос: не знает, что столовые приборы нужно сортировать 

Как писал М. Лермонтов "Смешались в кучу кони, люди..." - да именно это происходит на кухне, если мужчина ищет столовый прибор. 

Пьет прямо с бутылки или упаковки...ну или же разрывает ее и пьет 

Метят территорию, наверное! Ну, весьма логический поступок, если мыслить, как сильный пол. Ведь когда нальешь напиток в чашку, ее придется мыть! Вот еще придумала!

Оставляет немного еды в упаковке, или на тарелке, чтобы не выбрасывать пачку и не мыть посуду 

Здесь два варианта: или же они оставляют провиант на "черный" день, или думают, что мы до сих пор не просекли их фишку! Наивные....

Достают и надевают грязные вещи, если не нашли ничего подходящего в гардеробе 

То есть мужчины прямо серьезно считают, что если их грязная рубашка источает свой запах только на половину квартиры, а не на все ее пространство, значит все нормально — ее еще можно носить.

Кладет руку женщине на шею 

Большинство делает это неосознанно, возможно, даже инстинктивно защищая даму, показывая всем, что она занята. Но ведь, мальчики, ваши руки - не пушинки! Тяжело же!

Ну и коронное!!! Носки по всей квартире

Куда же без разбросанных носков? Никуда! Кто знает, может, это у мужчин на подсознательном уровне? Но, кажется, это делают абсолютно все! Согласны? Надеемся, хоть одной женщине на планете удалось отучить любимого от этой привычки. 

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Женщины, Мужчины, Психология, Привычки, Поступки.
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