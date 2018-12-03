Икона стиля: самый популярный лондонский продавец фруктов (Фото)

В Лондоне сотни, если не тысячи торговых точек, этим никого не удивить. Но только про одного продавца фруктов пишут модные издания, на его инстаграм подписаны более 30 тысяч человек, а его гардеробу могут позавидовать заядлые модники.