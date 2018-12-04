Скачать
Вторник, 04.12.2018
Геращенко: РФ и ее &quot;марионетки&quot; сорвали и это предложение освобождения украинцев
Геращенко: РФ и ее "марионетки" сорвали и это предложение освобождения украинцев
Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Украине
Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Украине
В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты

Стало известно, кто получил статус самого стильного мужчины этого года

Смотрите фото (4)
Стало известно, кто получил статус самого стильного мужчины этого года
20:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Именитое издание для мужчин GQ назвал 50 самых стильных мужчин 2018 года.

Титул "Вest-dressed men of 2018" в этом году получил известный американский актер и исполнитель Дональд Гловер, также известный под своим сценическим именем Childish Gambino.

По мнению издания, именно он "человек ренессанса новой волны", который удачно сочетает в своем гардеробе стиль 1970-х и современность.

Второе место занял американский актер Джефф Голдблюм, известный по своим ролям в "Парк Юрского периода", "День независимости", "Тор" и многие другие.

Тройку лидеров закрепил юный актер Тимоти Шаламе, известный ролями в фильмах "Интерстеллар", "Назови меня своим именем" и сериале "Родина".

В топ-десятку также вошли такие звезды, как Ричард Мэдден из сериала "Игра престолов", рэпер Трэвис Скотт – любимый Кайли Дженнер, принц Чарльз – наследник британского трона, футболист Дэвид Бекхэм, певец Джон Ледженд, певец Гарри Стайлс и рэпер Skepta.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Мужчины, Стиль, Титул, Статус, Самый стильный мужчина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью
02 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
03 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
04 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
Аваков: Одесса - криминальная столица
Аваков: Одесса - криминальная столица
Стало известно, кому досталась роль известной украинской поэтессы в фильме о Лесе Украинке
Стало известно, кому досталась роль известной украинской поэтессы в фильме о Лесе Украинке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь