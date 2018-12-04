Стало известно, кто получил статус самого стильного мужчины этого года

Новости шоу бизнеса: Именитое издание для мужчин GQ назвал 50 самых стильных мужчин 2018 года.

Титул "Вest-dressed men of 2018" в этом году получил известный американский актер и исполнитель Дональд Гловер, также известный под своим сценическим именем Childish Gambino.

По мнению издания, именно он "человек ренессанса новой волны", который удачно сочетает в своем гардеробе стиль 1970-х и современность.

Второе место занял американский актер Джефф Голдблюм, известный по своим ролям в "Парк Юрского периода", "День независимости", "Тор" и многие другие.

Тройку лидеров закрепил юный актер Тимоти Шаламе, известный ролями в фильмах "Интерстеллар", "Назови меня своим именем" и сериале "Родина".

В топ-десятку также вошли такие звезды, как Ричард Мэдден из сериала "Игра престолов", рэпер Трэвис Скотт – любимый Кайли Дженнер, принц Чарльз – наследник британского трона, футболист Дэвид Бекхэм, певец Джон Ледженд, певец Гарри Стайлс и рэпер Skepta.