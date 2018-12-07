Рейтинг самых красивых мужчин в мире

Новости шоу бизнеса: Эти известные имена у всех на слуху и никто не будет спорить, что они достойны этого рейтинга.

Истинная мужская красота не ограничивается одним лишь смазливым лицом или накачанным прессом. На самом деле, это целый набор различных качеств, начиная с безупречного внешнего вида и заканчивая неподдельной харизмой.

15. Ной Миллс

Ной Миллс, популярный канадский актер и модель, появился на свет 26 апреля 1983 года. Отдав предпочтение актерской карьере, он успел сняться в нескольких достаточно успешных фильмах, а в 2013 году даже завоевал самую главную актерскую премию на кинофестивале "Золотое яйцо".

Но Миллс прославился на весь мир далеко не только из-за впечатляющей игры в фильмах. Ной является лицом многих мужских коллекций известных брендов. Внушительная армия поклонниц обожает актера благодаря его привлекательной индивидуальности, которая принесла ему славу одного из самых красивых мужчин в мире. Его жгучие карие глаза способны разжечь пламя даже в самом ледяном женском сердце. К слову, Ной по-прежнему холост - видимо, к выбору второй половины он подходит действительно скрупулезно.

14. Джон Хэмм

Роль Дона Дрейпера в популярном телесериале «Безумцы», доставшаяся американскому актеру Джону Хэмму, оказалась для него судьбоносной. 46-летний навсегда закрепил за собой славу истинного «безумца», харизматичного и совершенно непредсказуемого. К слову, Хэмм - убежденный холостяк: этот факт еще сильнее подогревает интерес женской половины человечества к популярному актеру.

13. Ричард Гир

Сегодня шевелюру голливудского актера украшают седые пряди, а лицо - благородные морщины. Но если отмотать немного назад и посмотреть парочку фильмов с участием Гира – ты сразу же поймешь, почему его до сих пор включают в рейтинги мировых красавцев. Этот человек – не просто феноменальный актер, но еще и галантный, обворожительный мужчина с поистине обезоруживающей улыбкой. У женщин просто нет шансов!

12. Хоакин Феникс

Для всех остается секретом, где Феникс обзавелся столь необычным шрамом на верхней губе, но факт остается фактом: эта отметка привносит в его образ толику брутальности и делает его чертовски привлекательным. Хоакин Феникс - загадочный и весьма интровертный парень, о котором, тем не менее, в тайне мечтают многие девушки.

11. Крис Эванс

Составляя список самых красивых мужчин, мы просто не могли не включить в него Капитана Америку. Крис Эванс – американский актер, невероятную популярность которому принесла одна из главных ролей в блокбастере «Фантастическая четверка». Прекрасная половина человечества сходит с ума от одной лишь привычки красавца игриво подмигивать, а сексуальный взгляд и безупречный торс и вовсе не оставляют девушкам никаких шансов сохранить рассудок и не потерять голову.

10. Годфри Гао

Годфри Гао – тайванско-канадский актер и фотомодель. Будущий сердцеед родился 22 сентября 1984 года в городе Тайбэй, расположенном в Китае. Годфри – чрезвычайно разносторонняя личность, а потому ему всегда есть чем привлечь к себе внимание. К примеру, фанаты единогласно признали его одной из самых стильных знаменитостей: где бы Гао не появлялся, он всегда одет с безупречным вкусом. Никакого гламура - лишь четко выверенный стиль!

9. Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады, Джастин Трюдо не просто невероятно красив – он также бесконечно обольстителен и точно знает, как подобрать ключ к женскому сердцу. Поклонники Трюдо обожают его не только из-за внешности, но еще и за безграничную любовь к человечеству, которую он излучает. В наше время это большая редкость, а потому канадский политик просто не мог не попасть в рейтинг самых привлекательных мужчин мира.

8. Роберт Паттинсон

Родившийся в 1986 году, этот 31-летний актер, продюсер, модель и музыкант являлся в самых радужных снах многомиллионной армии фанаток вампирской саги «Сумерки». Что примечательно, за свою актерскую игру он не раз подвергался жесткой критике, но мнение профессионалов никоим образом не отразилось на его популярности среди женского пола. Однажды увидев мужественные скулы, белоснежную аристократичную кожу и задумчивый, меланхоличный взгляд Эдварда Каллена, их уже невозможно забыть.

7. Салман Хан

Одна из самых популярных звезд Болливуда, Салман Хан занимает почетное седьмое место в нашем рейтинге. Родившийся 27 декабря 1965 года в Индии, Хан сумел выстроить потрясающую актерскую и продюсерскую карьеру, получив несколько наград за выдающиеся актерские роли. Хотя Салману уже исполнился 51 год, он все еще выглядит молодо и чертовски привлекательно – все благодаря великолепному телу и отличному чувству стиля.

Индийский актер и телеведущий ни разу не был женат, хотя встречался с такими красавицами Болливуда, как Айшвария Рай, Катрина Кайф, Сангета Биджлани и Соми Али. Кроме того, Хан был признан одним из самых высокооплачиваемых актеров Forbes в мире – без преувеличения, завидный холостяк!

6. Ритик Рошан

Еще один индийский киноактер, Ритик Рошан уже неоднократно становился обладателем Filmfare Award за лучшую мужскую роль. Он родился 10 января 1974 года в Бомбее и за всю свою жизнь свел с ума не одну сотню поклонниц. Сказать, что Ритик красив – не сказать ничего: его внешность действительно всколыхнула, как минимум, весь Болливуд.

Рошан женился в 2000 году, его избранницей стала Сьюзен Кхан. Но, к сожалению, они развелись по прошествии 14-ти лет. Кроме актерской карьеры, Ритик также занимается различными гуманитарными и благотворительными проектами. И это весьма похвально, учитывая тот факт, что он является одним из самых богатых актеров в Болливуде.

5. Омар Боркан Аль-Гала

Этот человек прославился на весь мир тем, что был выслан из Саудовской Аравии. Причина оказалась неожиданной: Омара признали до неприличия красивым мужчиной, что было недопустимо для консервативного Ближнего Востока. В 2013 году Аль-Гала прослыл самой популярной личностью в Интернете, и при одном лишь взгляде на его обворожительную улыбку, орлиные глаза и выразительные, четко выверенные черты лица становится понятно, почему.

Омар родился 23 марта 1989 года в Багдаде, Ирак. Сегодня он – успешный поэт и актер, а также, без преувеличения, один из самых красивых мужчин на планете.

4. Джонни Депп

54-летний актер - один из самых известных сердцеедов в мире. Нет, пожалуй, ни одной женщины, которая не восхитилась бы его красотой и актерским талантом хотя бы раз. Говорить о ролях Деппа можно бесконечно, но самое главное - каждую из них он сыграл безупречно. А это, согласиь, огромная редкость. Увы, в личной жизни Джонни все далеко не так гладко, как в карьере: побывав в браке дважды, в этом году он снова присоединился к компании завидных холостяков.

3. Брэд Питт

Без голливудского красавчика Брэда Питта этот рейтинг точно не будет полноценным, а потому отводим ему заслуженное третье место. Актер, родившийся в Далласе в 1963 году, действительно не нуждается в представлении: любой проект, в котором он принимает участие, обречен на успех.

В 2000 году состоялась свадьба Питта и Дженнифер Энистон - американскому актеру удалось отхватить одну из самых желанных актрис, которая на тот момент исполняла роль Рэйчел в культовом сериале "Друзья". Но через 5 лет их брак распался - поговаривают, виновницей развода стала Анджелина Джоли. С ней Брэд также не прожил долго – в прошлом году супруги официально развелись.

2. Принц Уильям

Любопытный факт: когда принц Уильям собирался вступить в колледж, его приемная комиссия получила рекордное количество заявок от женщин-студентов. В этом нет ничего удивительного: красивый парень с очаровательной улыбкой обладал незаурядным умом и имел, мягко говоря, завидное происхождение – кто откажется от отношений с таким идеальным мужчиной?

Старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, принц Уильям родился 21 июня 1982 года в Великобритании. В апреле 2011 года он женился на Кэйт Миддлтон, сейчас пара находится в ожидании третьего ребенка. Уильям признан одним из самых красивых мужчин в Европе, а ум и безупречные манеры и вовсе делают его идеальной во многих отношениях личностью.

1. Том Круз

Пальма первенства в нашем рейтинге принадлежит Тому Крузу – известнейшему американскому актеру и продюсеру. С тем, что жгучий брюнет с белоснежной улыбкой действительно заслуживает звания самого красивого мужчины в мире, согласятся миллионы женщин, которых Круз сумел очаровать своей неподдельной харизмой.

Его выдающаяся актерская игра трижды приносила Тому престижную награду «Золотой глобус». Кроме того, он является самым богатым актером в мире и, к тому же, завидным холостяком - Круз трижды был в браке, но с последней женой, актрисой Кэти Холмс, развелся в 2012 году.