Доказательства того, что быть отцом девочки - очень ответственная работа (Фото)

Быть родителем — сложная профессия, требующая много сил. А вот быть отцом девочки, еще сложнее. Мы собрали для вас фотографии отцов, которые на 100% справились с этой задачей. Так этот отец поддерживал голову свой дочке, чтобы она могла поспать во время полета