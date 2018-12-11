Устали: деловые мужчины очень тяжело работают (Фото) Если последняя электричка сбежала, а отель стоит слишком дорого, остаются тротуары и уличные скамейки. Павел Ящук запечатлел новое явление в Токио. Мужчина, одетый как состоятельный и успешный человек, в туфлях, галстуке и строгом костюме в тонкую полоску, почему-то спит на токийском тротуаре поздней ночью, свернувшись калачиком.