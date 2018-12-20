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Четверг, 20.12.2018
Забавные мужчины, которые искренне думают, что их лысину никто не видит
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Забавные мужчины, которые искренне думают, что их лысину никто не видит

У каждого человека есть свои вкусы и предпочтения во внешнем виде. Однако иногда случается так, что эти самые вкусы являются ну попросту отталкивающими. Нередко это касается лысеющих мужчин. Нет, трудно, конечно, радоваться тому, как некогда пышная и роскошная шевелюра становится всё реже и реже, обнажая крупные залысины и проплешины. На ранних этапах этого, увы, фактически неизбежного процесса ещё можно как-то скрыть проблему. К примеру, по-особенному причесаться, сменить причёску, воспользоваться услугами трихолога и прописываемых им препаратов, наконец. Однако со временем и это перестаёт помогать и тогда оставшийся выход только один: принять факт облысения по-мужски, как данность, и не пытаться более никак это скрыть. Да и вообще, стоит взглянуть на ситуацию с другой стороны: лысая голова делает многих мужчин брутальнее и мужественнее на вид. К тому же, лысина чаще всего означает переизбыток тестостерона — одного из самых главных мужских гормонов. Однако герои нашей сегодняшней подборки, судя по всему, никогда об этом не слышали и до сих пор стараются скрыть факт облысения. Как это выглядит — смотрите сами! Спереди это вполне нормальные дреды. Но сзади…
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