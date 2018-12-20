Скачать
Четверг, 20.12.2018
Другой человек: как можно изменить мужчину одним костюмом (Фото)
1 / 22

Другой человек: как можно изменить мужчину одним костюмом (Фото)

Обычный костюм способен изменить каждого человека до неузнаваемости. Согласно исследованию, для того чтобы произвести впечатление, достаточно всего лишь 10 секунд. Эта информация особенно важна для тех, кто хочет получить новую работу. Сами работодатели говорят, что синий и черный — лучшие цвета для собеседований. Эти фишки известны и Sharp Dressed Man, компании, которая, колдуя над внешним видом мужчин, помогает им в поиске работы.
www.adme.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Бизнес, Работа, Костюм, Поиск работы, Деловой костюм.
16:48 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь