Другой человек: как можно изменить мужчину одним костюмом (Фото)

Обычный костюм способен изменить каждого человека до неузнаваемости. Согласно исследованию, для того чтобы произвести впечатление, достаточно всего лишь 10 секунд. Эта информация особенно важна для тех, кто хочет получить новую работу. Сами работодатели говорят, что синий и черный — лучшие цвета для собеседований. Эти фишки известны и Sharp Dressed Man, компании, которая, колдуя над внешним видом мужчин, помогает им в поиске работы.