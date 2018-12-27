Стиляги года: 10 самых стильно одетых мужчин в 2018 году

В этом году вернулся стиль 70-х годов; смелые принты, водолазки, вельвет и многое другое. Как всегда, благодаря некоторым очень стильным первопроходцам многие из этих тенденций вышли на первый план. Представляем вашему вниманию 10 самых стильно одетых мужчин года.