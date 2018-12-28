Мужчины Голливуда, которым возраст только к лицу (Фото) Мнение большинства людей сходится в том, что с возрастом внешность может стать только хуже: в геометрической прогрессии будут размножаться морщины, кожа потеряет тонус, цвет лица станет блеклым, да и в целом вы будете иметь малопривлекательный вид. О, поверьте, это массовое заблуждение, которое вам срочно нужно выкинуть из своей головы! Только взгляните на этих знаменитых мужчин-красавцев, которые с возрастом стали выглядеть только лучше, став более мужественными и брутальными.