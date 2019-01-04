Парень стал известным в Instagram благодаря своим книжным творениям (Фото) Хорошие книги могут разыграть наше воображение, а в случае с Джеймсом Тревино (James Trevino) — даже разбудить нашу творческую сторону. 24-летний парень стал известным в Инстаграме, благодаря своей коллекции книг, с помощью которой он составляет сложные литературные сцены. Самопровозглашенный «bookstagrammer», Тревино сумел заманить в свой профиль более 120 000 подписчиков на Инстаграм, благодаря своим книжным творениям. Он сказал, что идея начать создавать сцены «получилась сама собой». «Сначала я публиковал фотографии книг, которые я читаю в данный момент. Со временем фотографии стали все более сложными. Каждая сцена проходит через процесс поэтапного создания. Во-первых, мы с моей подругой Элизабет используем мозговой штурм. Тогда, когда у нас с Лиз появляется общая идея, мы стараемся максимально приблизить её к нашему видению»,— сказал Джеймс.