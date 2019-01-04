Скачать
Пятница, 04.01.2019
Парень стал известным в Instagram благодаря своим книжным творениям (Фото)
1 / 23

Парень стал известным в Instagram благодаря своим книжным творениям (Фото)

Хорошие книги могут разыграть наше воображение, а в случае с Джеймсом Тревино (James Trevino) — даже разбудить нашу творческую сторону. 24-летний парень стал известным в Инстаграме, благодаря своей коллекции книг, с помощью которой он составляет сложные литературные сцены. Самопровозглашенный «bookstagrammer», Тревино сумел заманить в свой профиль более 120 000 подписчиков на Инстаграм, благодаря своим книжным творениям. Он сказал, что идея начать создавать сцены «получилась сама собой». «Сначала я публиковал фотографии книг, которые я читаю в данный момент. Со временем фотографии стали все более сложными. Каждая сцена проходит через процесс поэтапного создания. Во-первых, мы с моей подругой Элизабет используем мозговой штурм. Тогда, когда у нас с Лиз появляется общая идея, мы стараемся максимально приблизить её к нашему видению»,— сказал Джеймс.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Литература, Популярность, Фото, Джеймс Тревино, Большпя библиотека, Литературные сцены.
16:47 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь