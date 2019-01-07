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Дуэйн Джонсон заработал за главную роль на $13 млн больше, чем его коллега

Дуэйн Джонсон заработал за главную роль на $13 млн больше, чем его коллега
21:54 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Скриншот из видео

Новости шоу бизнеса: Disney определил Дуэйну Джонсону гонорар в размере 22 миллионов долларов. Гонорар Эмили составляет, для сравнения, 9 миллионов долларов.

Голливудские активистки борются за равенство гонораров актеров и актрис, но бороться им, судя по всему, еще очень долго – вот, например, Дуэйн Джонсон, которого мы увидим в 2020 году в семейном приключенческом фильме Disney "Круиз по джунглям", заработал за эту роль на 13 миллионов долларов больше, чем снявшаяся с ним в главной женской роли Эмили Блант.

Вездесущим источникам TMZ стало известно, что Disney определил Дуэйну Джонсону гонорар в размере 22 миллионов долларов. Гонорар Эмили составляет, для сравнения, 9 миллионов долларов.

"Круиз по джунглям" расскажет историю капитана Фрэнка (Дуэйн Джонсон), который соглашается препроводить исследовательницу Лили Хафтон (Эмили Блант) и ее брата в таинственные джунгли, чтобы отыскать там дерево с исцеляющими свойствами.

 
 
 
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Все по теме:

Фильм, Дисней, Дуэйн Джонсон, Гонорар, Эмили Блант, Круиз по джунглям.
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