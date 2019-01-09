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После съемок "Мстителей 4" Звездный Лорд резко набрал в весе

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После съемок &quot;Мстителей 4&quot; Звездный Лорд резко набрал в весе
16:44 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Новый роман Криса Прэтта и пауза "Стражей галактики" повлияли на вес актера.

Заморозка "Стражей Галактики", окончание работы над последними "Мстителями" и новый роман явно расслабили Криса Прэтта. Несколько дней назад папарацци запечатлели актера с его новой подругой Кэтрин Шварценеггер на курорте в Мексике. На представленных снимках были заметны не только пляжные шорты Прэтта, но и его лишний вес.

39-летний Крис Прэтт и 29-летняя Кэтрин Шварценеггер провели новогодние праздники в мексиканском городке Кабо Сан Лукас. Влюбленные попали в объективы фотокамер, направляясь к бассейну. На девушке был закрытый купальник, а на актере – шорты и бейсболка. Пользователи сразу обратили внимание на то, что Прэтт уже не может похвастаться рельефным прессом, который он продемонстрировал в первых "Стражах Галактики". Надо заметить, что даже в "Мстителях: Войне бесконечности" над его персонажем потешались из-за лишних килограммов Звездного лорда.

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Лишний вес, Полнота, Крис Прэтт, Звездный лорд, Мстители 4.
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