После съемок "Мстителей 4" Звездный Лорд резко набрал в весе

Новости шоу бизнеса: Новый роман Криса Прэтта и пауза "Стражей галактики" повлияли на вес актера.

Заморозка "Стражей Галактики", окончание работы над последними "Мстителями" и новый роман явно расслабили Криса Прэтта. Несколько дней назад папарацци запечатлели актера с его новой подругой Кэтрин Шварценеггер на курорте в Мексике. На представленных снимках были заметны не только пляжные шорты Прэтта, но и его лишний вес.

39-летний Крис Прэтт и 29-летняя Кэтрин Шварценеггер провели новогодние праздники в мексиканском городке Кабо Сан Лукас. Влюбленные попали в объективы фотокамер, направляясь к бассейну. На девушке был закрытый купальник, а на актере – шорты и бейсболка. Пользователи сразу обратили внимание на то, что Прэтт уже не может похвастаться рельефным прессом, который он продемонстрировал в первых "Стражах Галактики". Надо заметить, что даже в "Мстителях: Войне бесконечности" над его персонажем потешались из-за лишних килограммов Звездного лорда.