Вот это дедушка: Филипп Дюма как пример для подражания (Фото)

Филипп Дюма изучал юриспруденцию и право, но по специальности никогда не работал. Но зато он сделал карьеру в рекламном бизнесе и в индустрии кино. По личным причинам он начал новую ветку в карьере в 2015 году.