Маленькое хобби великого человека: железнодорожный фанат Уолт Дисней

Новости шоу бизнеса: Уолт Дисней был железнодорожным фанатом, чья любовь к поездам сохранилась с детства.

Еще до того, как Уолт Дисней составил план создания первого парка Диснейленда, он знал, что в нем обязательно будет - миниатюрная железная дорога, на которой можно ездить. В действительности, у него была одна такая на его собственном заднем дворе в его доме в Лос-Анджелесе.

Уолт Дисней был железнодорожным фанатом, чья любовь к поездам восходит к тому времени, когда он был маленьким мальчиком - и это происходило из семьи. Отец Диснея работал в составе команды по установке путей на железной дороге Юнион Пасифик, а его дядя, двоюродный брат его отца, был машинистом локомотива на железной дороге Санта-Фе. Естественно, Дисней был привлечен к поездам. Будучи подростком, он работал на Тихоокеанской железной дороге Миссури, где продавал газеты, конфеты, сигары и другие товары в поездах. Иногда он забирался в сам локомотив, где подкупал инженера и пожарного жевательным табаком, чтобы он мог остаться и наблюдать, как они управляют локомотивом.

В 1949 году для этой цели Дисней приобрел землю в 2 гектара в Лос-Анджелесе. Там он проложил почти 800 метров железной дороги для своего паровоза в масштабе 1: 8. Дорогу он назвал Carolwood Pacific Railroad со ссылкой на свой адрес на 355 Carolwood Drive. В середине этого макета, он построил свой семейный дом. Сначала жена Диснея не была довольна тем, что ее задний двор был полностью захвачен миниатюрной железной дорогой, поэтому Дисней спрятал часть дорожек под туннелем, что позволило его жене разбить цветочный сад. Чтобы порадовать свою жену и заключить с ней сделку, он назвал паровоз масштаба 1: 8 Лилли Белль в честь своей жены Лиллиан.

Дисней построил локомотив в своем собственном механическом цехе в студии Уолта Диснея, основываясь на чертежах паровоза, датированных 1872 годом. 24 декабря 1949 года Lilly Belle бала впервые испытана на небольшом круговом пути. во время рождественской вечеринки студии перед персоналом. Паровоз мог перевозить до 13 литров воды и 4,5 кг угля, измельченного до комков крупногабаритного размера, для питания локомотива.

Железнодорожный состав включал, помимо Лилли Белл, шесть литых металлических вагонов с деревянными узорами, два вагона простых, два вагона-фургона, вагон-платформу и деревянный камбуз.

По мере того как дорога набирала популярность, посетители приходили посмотреть, и Дисней пригласил их покататься на миниатюрном поезде. Лилли Белль была достаточно мощна, чтобы двигаться с 12 взрослыми пассажирами. Однако у нее был один конструктивный недостаток - у нее не было тормозов. Торможение было достигнуто путем установки локомотива на задний ход. В начале 1953 года посетитель слишком быстро поехал по изгибу дороги , из-за чего поезд сошел с рельсов, а пар обжег пятилетнюю девочку. Опасаясь возможного несчастного случая в будущем, Дисней закрыл железную дорогу и десятилетие спустя полностью демонтировал рельсы.

Локомотив, Лилли Белль, некоторые грузовые вагоны и камбуз теперь выставлены в Семейном музее Уолта Диснея в Сан-Франциско, штат Калифорния.