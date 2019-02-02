Брутальная холостяцкая берлога для настоящего мужчины (Фото) Из подвала в частном доме, гаража или бани получаются отличные мужские берлоги, где можно спокойно отдыхать в компании друзей, ведь туда жене и детям вход воспрещен. В такой пещере должно быть много развлечений, например бильярд, покер или игровые приставки, телек со спортивными каналами, да и вообще всё, что душа пожелает.