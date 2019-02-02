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Воскресенье, 03.02.2019
Известные мужчины, которые показывались на публике в платьях (Фото)
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Известные мужчины, которые показывались на публике в платьях (Фото)

Люди, живущие в современном мире вообще, казалось бы, ничего не стесняются. Они полны решимости и стремления делать то, что им хочется. И если раньше платье было атрибутом чисто женского гардероба, то теперь даже мужчина может осмелиться его примерить и сейчас мы не говорим о трависти-шоу, где мужчины специально переодеваются в женщин. Сегодня мы хотим рассказать вам о знаменитых мужчинах, которые взяли и надели платье.
Фото: newsyou.info
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21:51 Сб, 2 Февраль 2019 Телеграф
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