Известные мужчины, которые показывались на публике в платьях (Фото)

Люди, живущие в современном мире вообще, казалось бы, ничего не стесняются. Они полны решимости и стремления делать то, что им хочется. И если раньше платье было атрибутом чисто женского гардероба, то теперь даже мужчина может осмелиться его примерить и сейчас мы не говорим о трависти-шоу, где мужчины специально переодеваются в женщин. Сегодня мы хотим рассказать вам о знаменитых мужчинах, которые взяли и надели платье.