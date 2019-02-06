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Старые снимки крутых и опасных парней из Бронкса (Фото)
Банды, наркотики, насилие - такой был Бронкс, когда в 1977 году фотограф Стивен Шамес получил от журнала "Look" "заказ на Бронкс". Он начал фотографировать мальчиков-подростков в одном из самых бедных районов того времени в CША. После многих лет работы в Бронксе - месте, где шла неустанная борьба добра со злом - фотограф выпустил книгу с фотографиями под названием "Парни из Бронкса". Смотрите уникальные фотографии, документирующие жизнь в самом опасном районе Нью-Йорка тех лет - в Бронксе.
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