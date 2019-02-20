Скачать
Пятница, 22.02.2019
Самые желанные мужчины золотой эпохи кино
1 / 17

Самые желанные мужчины золотой эпохи кино

Мода и вкусы меняются, сегодня в фаворитах кареглазые брюнеты, завтра – голубоглазые блондины. Но есть и такие, кого природа наделила даже не столько внешностью, сколько обаянием, да так щедро, что и спустя десятки лет эти мужчины волнуют и будоражат особо чувствительные сердца.О вкусах, конечно, не спорят, однако же вряд ли кто-то из современных признанных красавчиков может посягнуть на пьедестал хоть одного из этих великолепных мужчин, ставших настоящими секс-символами своей эпохи.
miridei.com
Фото: miridei.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мужчины, Кино, Актеры, Секс-символ, Красавчики, Золотая эпоха кино.
16:08 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь