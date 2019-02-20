Самые желанные мужчины золотой эпохи кино

Мода и вкусы меняются, сегодня в фаворитах кареглазые брюнеты, завтра – голубоглазые блондины. Но есть и такие, кого природа наделила даже не столько внешностью, сколько обаянием, да так щедро, что и спустя десятки лет эти мужчины волнуют и будоражат особо чувствительные сердца.О вкусах, конечно, не спорят, однако же вряд ли кто-то из современных признанных красавчиков может посягнуть на пьедестал хоть одного из этих великолепных мужчин, ставших настоящими секс-символами своей эпохи.