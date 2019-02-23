Знаменитые сердцееды, которые в школе были далеко не первыми красавцами (Фото)

Соседские девчонки не сходили по ним с ума и считали их в лучшем случае забавными и милыми друзьями. И кем же эти ребята стали сейчас? Горячими секс-символами и сердцеедами! Невероятные превращения звездных гадких утят — в нашей фотоистории.