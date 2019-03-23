До и После: как рок-выступления влияют на музыкантов (Фото)

Рок-музыка забирает очень много сил и энергии. Во время выступлений исполнители отрабатывают по полной. Наглядное тому доказательство - проект фотографа Брэндона Андерсона (Brandon Anderson), в основном снимающего музыкальные концерты. На этот раз он решил нам показать, как выглядят рок-музыканты ДО и ПОСЛЕ своих выступлений.