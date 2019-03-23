Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
До и После: как рок-выступления влияют на музыкантов (Фото)
1 / 10

До и После: как рок-выступления влияют на музыкантов (Фото)

Рок-музыка забирает очень много сил и энергии. Во время выступлений исполнители отрабатывают по полной. Наглядное тому доказательство - проект фотографа Брэндона Андерсона (Brandon Anderson), в основном снимающего музыкальные концерты. На этот раз он решил нам показать, как выглядят рок-музыканты ДО и ПОСЛЕ своих выступлений.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Рок, Мужчины, Проект, Рок-музыка, Музыканты, До и после, Рок-музыканты, Brandon Anderson.
12:45 Сб, 23 Март 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь