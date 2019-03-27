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Запретные темы: что не стоит говорить вашему мужчине

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Запретные темы: что не стоит говорить вашему мужчине
12:13 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com/ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сегодня мы поговорим с вами о 5 вещах, которые мужчине лучше не говорить, если вы не хотите потерять его.

Многим может показаться, что мужчины более простодушны, чем девушки, и не склонны закатывать скандалы и обижаться по пустякам. Однако даже если ваш спутник не любит выставлять свои эмоции напоказ, это вовсе не значит, что вы не можете причинить боль своему возлюбленному. В некоторых случаях мужчина способен хранить обиду в душе годами, а вы можете даже не догадываться об этом.

1. Не говорите плохо о его матери

Для настоящего мужчины мама будет оставаться самым дорогим и родным человеком на свете. Он всегда будет с любовью и заботой относиться к женщине, которая подарила ему жизнь и воспитала. Мужчине важно, чтобы возлюбленная смогла найти с его мамой общий язык. Даже если у вас со свекровью совершенно разные взгляды на жизнь, никогда не отзывайтесь о ней плохо в присутствии своего супруга. Это может нанести серьезный урон вашим отношениям.

2. Не сомневайтесь в его возможностях

Мужчина хочет видеть в своей супруге поддержку и опору, именно это считается едва ли не главным критерием крепких и счастливых отношений. Даже если ваш возлюбленный — обычный офисный клерк, никогда не сомневайтесь в его возможностях и не умаляйте способностей. если мужчина поставил перед собой, на ваш взгляд, неисполнимую цель, не высказывайте ему своих сомнений, а постарайтесь поддержать добрым словом.

3. Не рассказывайте о своих прошлых отношениях

Не упоминайте своего бывшего, только если ваш нынешний партнер сам о нем не спросит. Вряд ли мужчина будет рад услышать о том, каким успешным, красивым или амбициозным был его предшественник. Даже если предыдущие отношения были лишены романтики, не стоит посвящать в это своего возлюбленного. Жалобы на бывшего уж точно не выставят вас в лучшем свете.

4. Не напоминайте мужчине, что он зарабатывает меньше вас

Многие женщины склонны использовать эту тему в качестве рычага давления, однако подобные разговоры могут серьезно задеть самолюбие вашего спутника. В нашем мире до сих пор считается неприемлемым, если мужчина зарабатывает меньше своей супруги, даже при условии, что они оба получают неплохой доход. Из-за этого стереотипа сильный пол воспринимает подобные выпады со стороны своей возлюбленной крайне болезненно. Помните — финансовый вопрос никогда не должен быть камнем преткновения в ваших отношениях.

5. Не ставьте ему ультиматумы

Этой привычкой также страдают многие женщины. если вы попытаетесь шантажировать своего партнера и пообещаете, что уйдете от него, если он что-либо не сделает, вы рискуете услышать от возлюбленного простой ответ: "Ну и уходи". Мужчин перевоспитать нельзя. если вы не готовы принимать своего спутника со всеми его недостатками, лучше поищите себе другого.

Современный рыцарь: мужские привычки, от которых тают все девушки

Как и женщины, мужчины тоже способны воспринимать определенные вещи и слова близко к сердцу. если вы не хотите, чтобы случайно сорвавшаяся с языка фраза подставила под удар ваши отношения, не стоит обсуждать со своим возлюбленным перечисленные темы. если придерживаться этих простых советов, вас будет ждать лишь крепкий и счастливый брак.

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Мужчины, Отношения, Темы, Запретные темы.
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