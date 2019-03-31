Будущие отцы: серия снимков, раскрывающая чувства мужчин при родах (Фото) На протяжении всей беременности будущим мамам нужна поддержка ее любимого мужа, но больше всего в самый ответственный момент, во время родов. Эта серия фотографий посвящена мужчинам, которые осмелились посетить роды своих детей и то, как они это переживали.