Курьер из Луизианы очень любит свою работу и животных (Фото)

Существует немало дружелюбных, общительных и любознательных собак, и кто как не водители и работники курьерских служб это знают! Они даже завели традицию фотографироваться вместе с этими очаровательными животными! А сотрудники курьерской службы UPS даже создали группу в Facebook - UPS Dogs, - в которой публикуют фотографии с собаками, которые встречают их в течение рабочего дня.