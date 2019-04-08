Джеф Безос публично поблагодарил жену за поддержку

Тактичности этой пары стоит поучиться. Джеф Безос и его супруга МакКензи Безокс во время всего бракоразводного процесса не наводили шума и не провоцировали скандалы. А просто развелись.
Самый богатый мужчина в мире поспешил поблагодарить экс-жену за поддержку и понимание в этот сложный период. И сделал это публично - через свою соцстраницу.
— Jeff Bezos (@JeffBezos) 4 апреля 2019 г.
МакКензи, в свою очередь, также опубликовала небольшой пост, в котором взаимно ответила всем, кто поступал также, как и она. А еще бывшая супруга Джефа с благодарностью смотрит в прошлое и в предвкушении от настоящего.
— MacKenzie Bezos (@mackenziebezos) 4 апреля 2019 г.
Напомним, МакКензи получила 4% акций Amazon, что составляет около 35 миллиардов долларов. И это позволит попасть новой миллиардерше в топ-5 самых богатых женщин в мире.