Джеф Безос публично поблагодарил жену за поддержку

Новости шоу бизнеса: О начале бракоразводного процесса сообщили оба супруга еще в начале января. На днях стало известно, что развод завершен, а имущество поделено.

Тактичности этой пары стоит поучиться. Джеф Безос и его супруга МакКензи Безокс во время всего бракоразводного процесса не наводили шума и не провоцировали скандалы. А просто развелись.

Самый богатый мужчина в мире поспешил поблагодарить экс-жену за поддержку и понимание в этот сложный период. И сделал это публично - через свою соцстраницу.

МакКензи, в свою очередь, также опубликовала небольшой пост, в котором взаимно ответила всем, кто поступал также, как и она. А еще бывшая супруга Джефа с благодарностью смотрит в прошлое и в предвкушении от настоящего.

Напомним, МакКензи получила 4% акций Amazon, что составляет около 35 миллиардов долларов. И это позволит попасть новой миллиардерше в топ-5 самых богатых женщин в мире.