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Джеф Безос публично поблагодарил жену за поддержку

Джеф Безос публично поблагодарил жену за поддержку
14:48 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: О начале бракоразводного процесса сообщили оба супруга еще в начале января. На днях стало известно, что развод завершен, а имущество поделено.

Тактичности этой пары стоит поучиться. Джеф Безос и его супруга МакКензи Безокс во время всего бракоразводного процесса не наводили шума и не провоцировали скандалы. А просто развелись.

Самый богатый мужчина в мире поспешил поблагодарить экс-жену за поддержку и понимание в этот сложный период. И сделал это публично - через свою соцстраницу.

 

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МакКензи, в свою очередь, также опубликовала небольшой пост, в котором взаимно ответила всем, кто поступал также, как и она. А еще бывшая супруга Джефа с благодарностью смотрит в прошлое и в предвкушении от настоящего.

 

Напомним, МакКензи получила 4% акций Amazon, что составляет около 35 миллиардов долларов. И это позволит попасть новой миллиардерше в топ-5 самых богатых женщин в мире.

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Суд, Брак, Акции, Развод, Миллиардер, Жена, Процесс, Супруги, Безос, МакКензи, Джеф.
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