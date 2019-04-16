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Вторник, 16.04.2019
Голливудские актеры, которые сильно отличаются от своих персонажей в кино
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Голливудские актеры, которые сильно отличаются от своих персонажей в кино

В современных фильмах много привлекательных и очень обаятельных героев. Многие из них на протяжении долгих лет являются предметом мечтаний для женщин и примером подражания для мужчин. Но чаще всего актеры и их герои на экране - это две большие разницы.
bugaga.ru
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