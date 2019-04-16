Голливудские актеры, которые сильно отличаются от своих персонажей в кино

В современных фильмах много привлекательных и очень обаятельных героев. Многие из них на протяжении долгих лет являются предметом мечтаний для женщин и примером подражания для мужчин. Но чаще всего актеры и их герои на экране - это две большие разницы.